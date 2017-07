publié le 05/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 5 juillet s'annonce estival sur l'ensemble du pays, malgré le passage de nuages élevés au nord de la Loire, selon Météo-France. Le soleil, déjà très présent le matin sur la plus grande partie du pays, sera tout de même un peu contrarié par des plaques de nuages bas matinaux le long de la Manche, ainsi qu'autour du golfe du Lion, poussés par le vent marin. Ces plaques de grisaille se morcelleront en cours de matinée.



En fin d'après-midi et soirée, le ciel se chargera sur la façade atlantique, et quelques ondées sont attendues sur la façade ouest en cours de nuit de mercredi à jeudi. Le vent d'autan soufflera modérément dans les plaines toulousaines, jusqu'à 70/80 sur le Lauragais.

Les températures minimales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord du pays, et de 13 à 20 degrés sur la moitié sud.



Les maximales, en hausse, varieront entre 25 et 29 degrés en bord de mer et au nord de la Seine et le Nord-est, 18 à 23 le long de la Manche, et 28 à 33 degrés ailleurs, localement 34/35 sur le Sud-Ouest et l'intérieur provençal.