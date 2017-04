publié le 05/04/2017 à 06:00

Le temps de ce mercredi 5 avril sera pour l'essentiel instable sur le Sud-Est avec des nuages ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Du sud des Alpes à PACA et sur la Corse, le temps sera bien menaçant en cours de matinée avec des averses fréquentes, soutenues et parfois orageuses. Du grésil sera même possible par endroits. Il neigera sur les Alpes du sud vers 1.800 à 2.000 mètres. Le temps s'améliorera progressivement l'après-midi avec davantage de soleil et des ondées se raréfiant au fil des heures. Mistral et tramontane souffleront jusqu'à 60 à 80 km/h.



Sur un petit quart Sud-Ouest, la matinée sera maussade avec de petites pluies. Les précipitations seront plus fréquentes sur le relief pyrénéen ou il neigera aux alentours de 1.500 mètres. Les précipitations se limiteront au relief l'après-midi alors que des éclaircies perceront en plaine.

Sur la majeure partie du pays, la journée s'annoncera calme. Le temps restera sec et le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies.

Les températures

Au plus frais de la nuit, il fera entre 3 et 9 degrés en général, 9 à 12 degrés autour du Golfe du Lion et en Corse. L'après-midi, il fera de 12 à 15 degrés près de la Manche et des frontières belge et allemande, 15 à 20 degrés ailleurs, 20 à 22 degrés autour du golfe du Lion.