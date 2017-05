publié le 03/05/2017 à 05:58

Le temps alternera ce mercredi 3 mai entre pluie sur la moitié nord et soleil au sud, après beaucoup de grisaille et de nappes de brouillard en matinée, selon les prévisions de Météo France. Des pluies faibles rythmeront la matinée, de la Normandie et de l’Île-de-France à la frontière belge et avec, en journée, le développement d'averses parfois orageuses sur un bon quart nord-est et de la neige au-dessus de 1.600 mètres sur les Alpes. Il fera encore un peu frais le matin dans le centre du pays.



Sur la Bretagne, le temps sera plus clément, parfois ensoleillé, avec un faible risque d'averses sur l'est de la région. Après beaucoup de grisaille et de nappes de brouillard en matinée, le soleil reviendra aussi l'après-midi sur le Sud-Ouest. Toutefois, le ciel restera très chargé sur les Pyrénées avec quelques petites pluies possibles et quelques orages sur les Pyrénées-Orientales. Du Languedoc aux Alpes et à la Corse, le ciel sera variable avec, localement, une averse possible l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales afficheront 3 à 10 degrés, localement 1 à 2 dans les vallées du Massif central et des Alpes.

L'après-midi, les maximales atteindront 11 à 15 degrés sur la moitié nord et dans l'est mais 14 à 20 degrés dans le Sud et le Sud-Ouest.