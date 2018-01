Météo en France : les prévisions du mercredi 3 janvier 2018

publié le 03/01/2018 à 07:00

Après Carmen, la tempête Eleanor s'apprête à balayer à partir de la nuit de mardi à mercredi la moitié de la France, avec 48 départements en vigilance orange, notamment en Corse, où les vents seront particulièrement violents.



En matinée, la perturbation pluvieuse et venteuse glissera sur le sud du pays et donnera des pluies du Sud-Ouest aux Alpes, avec de la neige sur le relief alpin à partir de 1.500 m. De nombreuses averses, prenant un caractère orageux par endroits, se déploieront sur le nord du pays.

Sur le littoral, les rafales atteindront 130 km/h et monteront dans les terres à 100 km/h de la Normandie au Nord-Est. Sur le relief des Alpes, de violentes rafales seront attendues en cours de matinée.

Dans l'après-midi, les averses concerneront les régions des Hauts-de-France au Centre-Est avec un vent moins fort mais toujours très sensible.



Le temps sera moins agité sur l'Ouest, tout de même soumis à quelques passages pluvieux et un vent sensible. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies.



La tramontane soufflera toute la journée en rafales voisines de 80 à 100 km/h. En Corse, des averses se déclencheront sur la partie ouest. Le vent se renforcera à partir de la mi-journée avec de violentes rafales attendues dans la région de Bastia.

Du côté des températures

Les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés sur le Nord-Est, 6 à 11 degrés ailleurs sur la façade est et 9 à 13 degrés sur l'Ouest.



Les maximales s'échelonneront entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 degrés ailleurs voire 17 à 19 en bord de Méditerranée.