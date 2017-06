publié le 28/06/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 28 juin sera nuageux, localement pluvieux et frais, selon les prévisions de Météo-France.

De nombreux nuages circuleront sur l'ensemble des régions y compris la Corse, accompagnés de fréquentes averses, souvent orageuses. Ces passages pluvieux seront toutefois entrecoupés de brèves périodes d'accalmie. Le vent d'ouest à sud-ouest deviendra assez fort, en particulier près des côtes aquitaines où il pourra dépasser 80 km/h en rafales.



Sur l'est du pays, de l'est du Rhône jusqu'à l'Alsace, les pluies orageuses seront encore bien actives et durables le matin, avant de régresser doucement vers le Jura et les Alpes en journée. En revanche, sur le Languedoc et le Roussillon, les averses seront plus faibles et éparses. Sur le Nord également, les pluies seront un peu moins nombreuses.

Les températures

Les températures seront en baisse sensible. Les minimales iront de 12 à 18 degrés, 16 à 21 près de la Méditerranée, 18 à 24 en Corse.

Les maximales varieront entre 17 et 21 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés ailleurs sur la plupart des régions, 25 en plaine d'Alsace, 23 à 27 sur le pourtour méditerranéen, et encore 28 à 31 degrés sur l’Île de Beauté.