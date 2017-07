publié le 26/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 26 juillet sera fort gris sur une grande partie du pays, avec quelques pluies éparses sur le nord-est de la France en début de matinée, plus continues sur le Nord-Ouest, seul le pourtour méditerranéen restant bien dégagé avec un franc soleil, selon Météo-France. En fin de matinée, de petites pluies ou bruines éparses gagneront les régions allant du nord de l'Aquitaine aux Hauts-de-France.



Au bord de la Méditerranée mistral et tramontane souffleront de 70 à 80 km/h. Le vent de secteur sud-ouest sera également sensible sur la Bretagne et les côtes de Manche. L'après-midi, le ciel deviendra plus lumineux sur Midi-Pyrénées et le sud de l'Aquitaine, avec quelques belles apparitions du soleil. Des averses se déclencheront sur le relief pyrénéen et la montagne corse, où elles pourront prendre un caractère orageux.

Des éclaircies se développeront du Nord-Est au Centre-Est dans l'après-midi, avant que le ciel ne s'ennuage à nouveau sur ces régions en fin de journée. Ailleurs le ciel restera couvert et temporairement pluvieux.

Les températures

Les températures minimales varieront globalement de 11 à 16 degrés, plus chaudes près de la Méditerranée avec 17 à 21 degrés. Les maximales resteront fraîches pour la saison, de 19 à 24 degrés sur les 3/4 du pays, et de 27 à 31 degrés sur le sud-est de l'hexagone.