publié le 25/10/2017 à 07:00

Le soleil s'imposera ce mercredi 25 octobre sur la plupart des régions situées au sud de la Loire, après dissipation des brouillards matinaux, tandis qu'au nord, le ciel sera gris et bas en matinée, indique Météo-France. Les nuages resteront prédominants dans la journée près de la Manche et au nord de la Seine. Ailleurs, des éclaircies perceront progressivement la couverture nuageuse.



Le matin, les températures iront de 7 à 14 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 17 à 21 degrés au nord de la Loire et 20 à 27 degrés au sud.