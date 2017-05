Météo en France : les prévisions du mercredi 24 mai

publié le 24/05/2017 à 06:11

Le temps mercredi sera estival sur une grande partie du pays, seuls le Nord-Ouest et le Nord seront sous les nuages, selon Météo-France. Au lever du jour, le ciel sera gris et nuageux sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, avec par endroits des brumes et des bancs de brouillards. Il sera également couvert par moments sur le nord-est du pays.



Cette grisaille se dissipera lentement en matinée et régressera vers les côtes de la Manche à la mi-journée.

Seuls quelques stratus côtiers perdureront l'après-midi sur le littoral de la Manche. En fin de nuit et début de matinée, des entrées maritimes couvriront le ciel du Pays basque et du sud des Landes. Partout ailleurs, le soleil dominera largement, avec des températures estivales dans le Sud.



Dans l'après-midi, des cumulus se formeront sur les Pyrénées et les Alpes. Le mistral soufflera toujours modérément avec des pointes à 70 km/h. Les températures minimales varieront entre 10 et 14 degrés, déjà chaudes sur le littoral méditerranéen avec 15 à 20 degrés.

Les températures

Les maximales oscilleront entre 24 et 28 degrés sur la moitié nord du pays, plus fraîches près des côtes de la Manche avec de 17 à 22 degrés, et de 26 à 30 degrés sur la moitié sud, localement plus chaudes 30 à 32 degrés sur le Languedoc et le sud de l'Aquitaine.