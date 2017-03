publié le 22/03/2017 à 06:00

Le temps prévu ce mercredi 22 mars sera essentiellement instable avec orages et grésils sur l'Ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une nouvelle onde gagnera le pays par l'Ouest. Elle s'accompagnera de nombreuses averses tôt le matin sur la Bretagne, ainsi que de coups de tonnerre.



Ce temps perturbé et instable avec de fréquentes averses orageuses se décalera plus à l'Est pour toucher les régions du nord de l'Aquitaine à la frontière belge en fin de matinée, puis de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées jusqu'aux Hauts de France l'après-midi. De la grêle pourra tomber localement et des rafales de vent assez fortes souffleront sous les orages.

À l'avant de cette perturbation, le temps sera plus calme avec de belles éclaircies malgré un voile d'altitude qui ne parviendra pas à altérer l'impression de beau temps. Des entrées maritimes donneront un ciel plus gris dans l'après-midi autour du golfe du Lion, sur les Cévennes et en Corse où quelques ondées seront possibles.

Les températures

Les températures minimales seront plus fraîches avec 0 à 3 degrés des frontières belge et allemande au massif Central, 7 à 12 degrés sur les bords de Méditerranée et en Corse et 3 à 7 degrés partout ailleurs.



Les maximales perdront quelques degrés dans le Sud-Est. Elles seront comprises entre 9 et 15 degrés en général, 15 et 20 degrés des Alpes à l'Occitanie et en Corse.