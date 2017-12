et AFP

publié le 20/12/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 20 décembre sera particulièrement gris avec de la neige sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. À l'avant d'un vaste secteur doux qui envahira la moitié nord, donnant de petites bruines, quelques précipitations neigeuses se produiront entre l'est de la Lorraine, l'Alsace et le nord de la Franche-Comté à très basse altitude mais qui ne devraient tenir au sol qu'à partir de 400 mètres.



Tandis que le ciel restera chargé du Nord-Est aux Pyrénées, ces chutes de neige s'estomperont l'après-midi. Quelques flocons tomberont également sur le relief du Massif central, et vers 1.200 mètres sur les Pyrénées centrales.

Après un début de matinée assez gris, et dissipation des brouillards, quelques trouées se formeront près de l'Atlantique, plus larges l'après-midi de l'Aquitaine au sud-ouest du Massif central.

Enfin, de la Méditerranée aux Alpes, la matinée sera bien ensoleillée mais la grisaille l'emportera peu à peu de la Corse au pourtour du golfe du Lion et à l'ouest de la Provence, donnant ici ou là quelques rares ondées.



Tramontane et mistral souffleront à 70/80 km/h en pointe jusqu'à la mi-journée avant de se calmer l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront voisines de 0 à 2 degrés dans les terres, avec de bonnes gelées en montagne, légèrement positives en bord de mer et jusqu'à 5 à 9 près de la Manche.



Les maximales iront de 3 à 10 degrés en général d'Est en Ouest, 9 à 12 sur les régions méditerranéennes et en bords de Manche.