publié le 02/08/2017 à 07:16

Le ciel sera bien chargé mercredi 2 août en matinée, des pays de Loire aux Ardennes avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest tandis qu'un épisode de canicule est prévu sur douze départements du Centre-Est jusqu'au Sud-Est. La perturbation donnera de faibles pluies de la Bretagne aux côtes de Manche en journée et s'accompagnera d'un vent de sud-ouest modéré sur le littoral avec des rafales voisines de 60 km/h. Les pluies deviendront plus continues dans l'après-midi sur la pointe bretonne.



Douze départements du Sud-Est jusqu'au Centre-Est sont en vigilance orange canicule. L'alerte concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. La fin de cet événement est prévue pour "au plus tôt" jeudi 3 août à 7 heures.

Sur le reste du pays, le temps sera variable avec de belles périodes ensoleillées. Quelques orages se déclencheront sur les massifs des Pyrénées, d'Auvergne et des Alpes.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 15 degrés sur un quart Nord-Ouest, 14 à 20 degrés sur le reste du pays en général, et jusqu'à 19 à 22 dans le Sud-Est voire localement 24 à 25 degrés.



Les maximales seront stationnaires sur la Bretagne avec 19 à 23 degrés. Elles gagneront quelques degrés de la Charente à l'Alsace et seront comprises entre 23 et 29 degrés, localement 30 degrés dans le Nord-Est.



On attend 29 à 35 degrés du Sud-Ouest au massif Central et dans le Centre-Est. Dans le Sud-Est, de fortes chaleurs séviront avec 34 à 38 degrés en Provence et en Corse, jusqu'à 40 degrés localement.