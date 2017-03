publié le 01/03/2017 à 11:42

Le temps sera nuageux et pluvieux ce mercredi 1er mars sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Dans la matinée, le temps sera encore perturbé sur les deux tiers nord de l'Hexagone. Entre le Grand Est, le Massif central et les Alpes du nord, les nuages s'accompagneront de fréquentes averses le matin. Un vent du sud-ouest, assez fort, pourra atteindre 60 à 80 km/h en pointes. Il neigera sur le relief à partir de 400 à 500 mètres sur les Vosges, 700 à 800 mètres sur le Jura, le Massif central et les Alpes.



Sur le nord-ouest du pays, une nouvelle perturbation océanique arrivera dès les premières heures de la journée. Un temps couvert et pluvieux s'installera en matinée jusqu'à la Normandie, la Picardie, la région parisienne, le Limousin et le Poitou-Charentes, avec des pluies marquées près de la Manche et accompagné d'un fort vent de sud-ouest puis ouest soufflant de 70 à 90 km/h sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie.

L'après-midi, alors qu'une accalmie avec des éclaircies se développera sur la Bretagne et le Cotentin, les pluies généralisées s'étendront des Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord et la Bourgogne, puis vers le Nord-Est et le nord des Alpes.



Ces précipitations seront parfois soutenues et accompagnées d'un vent de sud-ouest toujours assez fort. La limite pluie-neige remontera vers 800 à 900 mètres sur le relief du Nord-Est, 1.000 à 1.200 mètres sur les Alpes du Nord.



Sur le quart Sud-Est, le ciel restera lumineux, mais avec un vent d'ouest soutenu entre la côte varoise et la Corse. Du Sud-Ouest à Rhône-Alpes, la journée sera souvent assez nuageuse, mais les pluies sporadiques.

Les températures

Les températures minimales iront de 1 à 7 degrés, les maximales de 8 à 13 degrés sur la moitié Nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, de 12 à 18 degrés ailleurs dans le Sud.