publié le 19/04/2017 à 05:56

Mercredi 19 avril, la journée sera plutôt ensoleillée, selon les prévisions de Météo-France. Après les gelées matinales, le soleil devrait s'imposer sur la plus grande partie du pays. Toutefois, les passages nuageux s'étendront sur l'est du pays entre les frontières du nord, le Nord-est jusqu'à la région PACA en donnant quelques averses, et des flocons vers 300/400 mètres le matin près des frontières de l'est, et vers 800/1.200 mètres en journée sur les Alpes.



La Corse subira également quelques averses et de la neige en montagne dès 1.000 mètres. Le mistral soufflera à 70/80 km/h en basse vallée du Rhône. Un bon vent de nord balaiera les côtes Corses.



Il fera froid au lever du jour, avec des gelées entre 0 et -3 degrés sur un grand quart Nord-est. Ailleurs on relèvera 1 à 4 degrés dans l'intérieur du pays, 4 à 8 près sur le littoral et sur les régions méditerranéennes. Les maximales atteindront 8 à 10 degrés sur le Nord-est, 10 à 15 degrés au nord de la Loire, sur le centre et le centre-est du pays, 14 à 19 degrés sur un grand quart Sud-ouest et les régions méditerranéennes.