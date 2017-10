publié le 18/10/2017 à 07:00

Une dégradation arrivera mercredi 18 octobre sur l'Hexagone par l'ouest, porteuse de nuages et d'averses du sud-ouest à la Normandie, mais la façade est bénéficiera d'une journée encore globalement ensoleillée, prévoit Météo France. Les précipitations seront faibles sur le nord-ouest, mais plus continues et parfois orageuses sur le sud-ouest l'après-midi. Sur la Bretagne, le ciel sera plus variable en journée, avec seulement un risque d'averse l'après-midi.



Autour du golfe du Lion, les pluies en provenance de Méditerranée se renforceront sur le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, en prenant un caractère orageux en fin de journée. Le vent de sud-est avoisinera les 80/90 km/h en rafales dans le domaine de l'autan. Partout ailleurs, le ciel sera lumineux, avec notamment de belles périodes ensoleillées sur la façade est et la Corse.

Les températures

Le matin, les températures iront de 7 à 12 degrés du nord-est à la Provence, et de 11 à 17 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera 17 à 20 degrés sur le nord-ouest et 20 à 24 degrés ailleurs.