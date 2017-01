REPLAY - Le temps de ce mercredi 18 janvier sera marqué par un froid sec mais glacial.

> La météo à 7 jours du 18 janvier 2017 Crédit Image : SIPANY/SIPA Crédit Média : Louis Bodin Télécharger

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 18/01/2017 à 06:04

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Mercredi 18 janvier au matin, des averses affectent encore tout l'est de la Corse et sont neigeuses à partir de 500 mètres dans l'intérieur, a annoncé Météo France. L'après-midi, l'activité s'atténue et seul le relief de la Haute-Corse reste exposé à quelques ondées neigeuses. En revanche, le vent de nord-est continue de souffler jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales sur le relief et les côtes exposées. Sur le reste du pourtour méditerranéen, le ciel est très ensoleillé ou passagèrement voilé. Tramontane et mistral soufflent fort le matin, plus modérément ensuite autour de 70 km/h.



Le matin, du Grand Est aux vallées alpines, sur le Lyonnais et le Massif Central jusqu'au Limousin, près des Pyrénées et sur l'ouest de l'Aquitaine, on observe de fréquentes nappes de grisaille, quelques flocons près des massifs. En journée, ces nuages bas se morcellent partiellement. Ailleurs, le soleil brille. Mais la vague de froid se confirme.

Les départements

Les gelées matinales s'étendent souvent jusqu'au littoral. Il fait entre -3 et -8 degrés dans les terres, -9 à -12 et parfois moins en montagne. L'après-midi, les températures atteignent 4 à 8 degrés sur le pourtour méditerranéen, 10 à 12 sur la Côte d'Azur. Prévoyez 3 à 5 degrés sur le Cotentin et la Bretagne, mais 2 à -3 degrés d'ouest en est sur le reste du pays. Sous un vent de nord-est parfois modéré sur la moitié nord, le ressenti risque d'être bien plus froid.