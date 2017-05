publié le 17/05/2017 à 06:00

Le temps de ce mercredi 17 mai sera pluvieux sur l'ouest du pays tandis que l'Est sera sous le soleil, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, la Bretagne sera concernée par une perturbation pluvieuse. Celle-ci gagnera la Normandie, les Pays-de-la-Loire, l'ouest du Poitou-Charentes et la Gironde dans l'après-midi, en prenant parfois un caractère orageux. Un vent de sud-ouest modéré à assez fort accompagnera les précipitations.



À l'avant, des Pyrénées au Centre et aux Hauts-de-France, après une matinée ensoleillée, l'ambiance deviendra lourde sous un ciel de plus en plus nuageux et menaçant avec un risque d'ondée ponctuellement orageuse en fin d'après-midi et en soirée.

Plus à l'Est, le soleil restera généreux avec toutefois quelques départs d'averses sur les Alpes. Le vent d'autan sera modéré avec des rafales jusqu'à 70 km/h dans son domaine.

Les températures

Le matin, les températures minimales seront comprises entre 10 et 17 degrés. L'après-midi, elles atteindront 16 à 22 degrés de la Bretagne au Cotentin et de 23 à 29 ailleurs.