publié le 16/08/2017 à 07:24

Le temps mercredi sera globalement nuageux avec des averses sur le relief, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, des brumes et bancs de brouillard formés dans la nuit réduiront la visibilité de la Bretagne aux Hauts-de-France. Ils se dissiperont en cours de matinée pour laisser place à un ciel alternant éclaircies et nuages. En soirée, une nouvelle perturbation arrivera sur la pointe bretonne et donnera de faibles pluies.



Dans le Sud-Ouest la journée commencera sous les nuages avec de la bruine. Quelques éclaircies feront leur apparition par la suite et la journée se déroulera sous un ciel variable du Sud-Ouest au nord du pays, avec des averses qui se développeront dans l'après-midi sur les massifs des Pyrénées, de l'Auvergne et du Jura. Du golfe du Lion aux Alpes, le temps sera tout de même lumineux avec un voile nuageux restant plutôt fin.

Les températures

Les minimales s'échelonneront de 10 à 15 degrés sur un quart Nord-Ouest, 14 à 19 degrés ailleurs en général et jusqu'à 19 à 23 en bord de Méditerranée.

Dans l'après-midi, il fera entre 20 et 24 degrés en Bretagne. Les températures seront agréables sur le reste du pays avec 24 à 29 degrés. Elles atteindront en Provence et en Corse 28 à 33 degrés et localement 34 à 35 degrés.