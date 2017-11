publié le 15/11/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 15 novembre sera frais, gris et humide au nord mais plus ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Des Hauts-de-France à la Haute-Normandie, en passant par les Ardennes, la journée restera bien grise et parfois humide. Les nombreux nuages bas apporteront localement quelques gouttes. Du nord-ouest au nord-est jusqu'au nord de la région Rhône-Alpes, la grisaille matinale sera bien présente. Elle évoluera lentement vers des éclaircies l'après-midi sans compter sur les plaques nuageuses en Val de Saône et du Rhône parfois tenaces.



Sur le reste de la moitié sud, après les brouillards matinaux, la journée s'annoncera plus agréable, sous un ciel, toutefois, bien voilé sur le quart sud-ouest, en remontant vers la vallée de la Loire. En revanche, de l'est des Pyrénées, aux Alpes et à la bordure méditerranéenne, le soleil brillera largement. Le Mistral et la Tramontane souffleront à 70/80 km/h en pointe avant de s'essouffler en milieu de journée.

Sur la Corse, le ciel instable du matin donnera des averses, poussées par un fort vent de nord à nord-est, se calmant doucement en milieu de journée.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 1 et 6 degrés sur la partie nord du pays. Au plus frais, il fera de -2 à 2 degrés sur le reste du territoire, de 2 à 8 degrés près de l'Atlantique, de 4 à 9 degrés près de la Méditerranée pour atteindre les 10/11 degrés en Corse.



Les maximales remonteront entre 6 et 13 degrés sur la plus grande partie du pays, jusqu'à 15 à 20 degrés sur le pourtour méditerranéen.