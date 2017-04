publié le 12/04/2017 à 06:14

Le temps sera généralement ensoleillé mercredi, sauf sur le nord-ouest et le sud-est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Poussées par un vent d'ouest à nord-ouest sensible, des nappes nuageuses défilent sur le nord de la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Dans l'après-midi, les rafales approchent 50 km/h au nord de la Somme, 60 à 70 km/h sur le littoral du Pas-de-Calais. En soirée, le ciel se charge davantage sur l'extrême nord et quelques gouttes se produisent sur la Flandre.



De la région parisienne et de la Picardie aux frontières allemandes et au Jura, le ciel est essentiellement voilé, temporairement plus nuageux l'après-midi sur le Nord-Est. Sur l'est de la région Paca et l’île de Beauté, on observe un ciel changeant avec des grisailles en bord de mer le matin, des bourgeonnements dans les terres l'après-midi.

De rares averses se déclenchent sur les Alpes du sud et la montagne corse. De la basse vallée du Rhône au Roussillon, les vents mollissent et on apprécie un soleil bien brillant toute la journée. Sur le reste du pays aussi, le soleil prédomine. Il est un peu retardé le matin par des grisailles ou des brouillards sur le sud de l'Aquitaine et le Gers.

Les températures

Mercredi matin, il fera 2 à 6 degrés en général sur la moitié nord et le Massif Central. Mais près des massifs et localement des terres normandes et du Centre au Nord-Est, on peut s'attendre à de petites gelées blanches. Au Sud, il fera 5 à 8 degrés, 8 à 13 près de la Méditerranée. L'après-midi, les températures atteindront 13 à 16 degrés près de la Manche, 16 à 20 sur le reste de la moitié nord sauf localement 21 ou 22 en plaine d'Alsace. Au Sud, il fera 18 à 22 degrés, 23 à 25 dans l'arrière-pays méditerranéen.