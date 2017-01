Le temps de ce mercredi 11 janvier sera perturbé et pluvieux, avec de la neige en montagne.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP La météo chargée de nuages (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 11/01/2017 à 06:04

Le temps de ce mercredi 11 janvier sera perturbé et pluvieux avec de la neige en montagne, selon le bulletin de Météo-France. Une nouvelle perturbation traversera le pays. La pluie présente sur la moitié ouest dans la matinée gagnera les régions de l'est dans la journée et persistera sur le sud-ouest. Avec le redoux, la limite pluie-neige remontera. Il neigera sur le relief pyrénéen au-dessus de 2.000 mètres à la mi-journée sur l'ouest de la chaîne, 1.500 mètres sur l'est.



Il neigera plus faiblement du Massif central au nord-est, avec une limite pluie-neige proche de 600 à 1.000 mètres en début de journée puis 1.000 à 1.200 mètres le soir sur le nord-est. Il neigera également sur les Alpes l'après-midi.



Sur le nord-ouest et le Pas-de-Calais, les pluies s'arrêteront vers la mi-journée, laissant un ciel souvent très nuageux avec de rares éclaircies et du vent modéré. Les rafales atteindront 70 km/h en bordure de Manche. Ce ciel variable gagnera les régions situées entre la Loire et la Belgique l'après-midi. Le vent se renforcera aussi sur le nord-est du pays.



Sur les plaines du Languedoc-Roussillon et PACA, le ciel sera plutôt dégagé mais les nuages élevés seront de plus en plus nombreux en journée. La tramontane soufflera modérément. En Corse, le ciel sera variable et quelques averses seront encore possibles. En fin de journée, le vent d'ouest se renforcera entre Corse et continent.

Les températures

Les températures seront en hausse avec des minimales comprises entre -2 à 1 degré sur la moitié est, 2 à 7 à l'ouest et sur le pourtour méditerranéen, 8 à 10 degrés sur l'ouest de la Bretagne. Les maximales, en hausse aussi, iront de 2 à 6 degrés de la façade est du pays au Massif central et Rhône-Alpes, 7 à 12 degrés ailleurs, 12 à 13 sur la façade atlantique et la Corse.