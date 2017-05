publié le 10/05/2017 à 05:59

Le temps sera pluvieux ce mercredi 10 mai sur le sud-ouest de la France tandis qu'un peu plus au nord, une belle journée ensoleillée est annoncée, selon les prévisions de Météo France. Un voile d'altitude de plus en plus dense et menaçant envahira une large moitié sud-ouest du pays. Dès le matin, des ondées parfois mêlées d'un coup de tonnerre survoleront le sud de la Garonne.



En journée, elles se multiplieront sur tout l'Ouest jusqu'au Pays de la Loire et la Bretagne. Elles deviendront plus soutenues et orageuses entre l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin, et un peu plus tard jusqu'au Berry et au nord de l'Auvergne. Elles s'accompagneront d'un risque de grêle, notamment sur le sud-ouest.

Sur les régions méditerranéennes et Rhône-Alpes, les averses resteront plus éparses et le ciel plus lumineux. Le vent de sud-est se lèvera sur le pourtour du Golfe du Lion, tout comme le vent d'Autan et le vent de sud dans le couloir rhodanien jusqu'au Lyonnais. Les rafales approcheront parfois 70 km/h, 80 à 90 km/h sur le Lauragais et les hauteurs du Tarn.



De la Normandie au Centre et à la Franche-Comté, après de très belles heures de soleil, le ciel se voilera progressivement l'après-midi. Plus au nord, ce sera une très belle journée ensoleillée.

Les températures

Les températures minimales prévues sont de 8 à 13 degrés sur le quart sud-ouest et le pourtour méditerranéen, de 2 à 7 degrés sur le reste du pays, avec un petit risque de gelées sur les Ardennes et la Lorraine. Les maximales afficheront 15 à 18 degrés près de la Manche, 18 à 22 partout ailleurs.



Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, les ondées localement orageuses se propageront vers les frontières du nord. Une vague pluvio-orageuse plus active envahira la façade atlantique.