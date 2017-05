publié le 09/05/2017 à 06:01

Le soleil sera de retour ce mardi 9 mai sur le Nord, plus timidement à l'Est, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel sera encore très nuageux en début de matinée avec quelques gouttes possibles près de la frontière allemande. Les éclaircies se développeront progressivement en journée, le temps deviendra plus sec mais restera bien chargé en montagne. Des averses se déclencheront plus au sud sur les Alpes frontalières, ainsi qu'en Corse l'après-midi.



Sur le reste du pays, le soleil s'imposera, avec un mistral encore modéré le matin en vallée du Rhône, se calmant l'après-midi. L'après-midi toutefois, des nuages d'altitude franchiront les Pyrénées et voileront progressivement le ciel du Sud-Ouest. Des averses finiront par gagner l'ouest de la chaîne en soirée.

Les températures

Les températures minimales seront fraîches avec 3 à 7 degrés sur la moitié nord, 6 à 11 au sud. Les maximales seront en légère hausse avec 14 à 19 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 19 à 23 degrés ailleurs.