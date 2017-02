Le temps de ce mardi 7 février sera marqué par le passage d'une perturbation pluvieuse allant d'ouest en est.

par Louis Bodin , AFP publié le 07/02/2017 à 06:01

Ce mardi 7 février, une nouvelle perturbation pluvieuse traversera le pays d'ouest en est mais le temps restera plus calme sur le pourtour méditerranéen, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le ciel sera couvert et il pleuvra parfois modérément des frontières du nord aux Alpes du nord et au Massif central jusqu'à l'est de Midi-Pyrénées. On pourra même apercevoir quelques flocons près des frontières belges et allemandes. En cours de matinée, ces pluies se dissiperont pour laisser place à un ciel le plus souvent nuageux, parfois entrecoupé de timides éclaircies et porteur d'averses. A l'arrière de la perturbation, sur la moitié ouest du pays, le temps sera instable, le ciel variable et les nuages et éclaircies alterneront.



Des averses parfois orageuses se formeront le matin sur la Bretagne tandis que quelques ondées inoffensives toucheront le Centre et l'Aquitaine. Un vent d'ouest se fera sentir sur le littoral atlantique et le long des côtes de la Manche. L'après-midi, les averses s'étendront de la Bretagne à la Basse Normandie, l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées. Le risque d'orage se généralisera au littoral atlantique, à la Bretagne ainsi que du Cotentin à la Charente-Maritime.



Sur le pourtour méditerranéen, de PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse, le temps restera calme et sec. Les éclaircies seront timides autour du Golfe du Lion et elles se feront plus larges sur l’Île de Beauté. La tramontane se lèvera à la mi -journée et atteindra jusqu'à 90 km/h en pointe avant de retomber en cours d'après-midi.

Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés sur la moitié est du pays, 4 à 8 degrés à l'ouest, jusqu'à 9 à 11 degrés en Corse, sur le littoral de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront quant à elles 4 à 9 degrés sur le quart nord-est de la France, 15 à 16 degrés autour du golfe du Lion et en Corse, 10 à 13 degrés partout ailleurs.