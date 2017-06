publié le 06/06/2017 à 11:35

Le temps de ce mardi 6 juin sera instable, notamment sur la moitié nord, avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et de pluies, tandis que le soleil brillera dans le sud, selon Météo-France. Les pluies seront faibles sur les plaines du sud-ouest, mais accompagnées de vent soufflant à 70/80 km/h. Ailleurs, les précipitations seront parfois mêlées de coups de tonnerre. Le vent atteindra 60/70 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h en bord de mer.



En matinée, ce mauvais temps bien pluvieux, ponctuellement orageux et encore venteux, traversera les régions de l'est. Des ondées pourront déborder jusqu'au pourtour méditerranéen, notamment sur la Provence. Rapidement, sur le quart nord-ouest jusqu'au Limousin, puis sur toute la moitié nord, jusqu'au nord de l'Auvergne et de la région Rhône-Alpes, un défilé d'averses localement orageuses prendront le relais des pluies.



Près de la Manche et en particulier de la Seine-Maritime au Nord-Pas-de-Calais, le vent soufflera plus fort toute la journée, entre 80 et parfois 100 km/h en bord de mer. Le temps sera variable, partagé entre éclaircies et nuages porteurs de rares averses dans le sud-ouest.

Le soleil sera plus généreux sur le pourtour méditerranéen, mais accompagné de vents d'ouest à nord-ouest assez forts, de 60 à 80 km/h. Dans le domaine de la tramontane, les rafales pourront atteindre 90/100 km/h.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés, entre 14 et 18 sur les plages de Méditerranée. Les maximales afficheront encore 24 à 28 côté Méditerranée, 19 à 22 sur le sud-ouest et Rhône-Alpes, 15 à 19 sur le reste du pays.