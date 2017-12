publié le 05/12/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 5 décembre restera maussade sur la moitié nord du pays et les nombreux nuages pourront donner quelques gouttes sur le Nord-Ouest, indique Météo-France. Le matin, brumes et brouillards seront présents de la vallée de la Garonne aux bords de Loire et sur le Nord-Est, plus denses du Centre à la Lorraine. Du Sud-Ouest à l'Auvergne, cette grisaille laissera progressivement place à quelques rayons de soleil et éclaircies, et l'après-midi sera plutôt agréable, des éclaircies plus ou moins larges parvenant à se développer.



Le soleil sera une fois de plus bien généreux des Pyrénées aux Alpes. Quelques nuages bas pourront s'attarder sur le littoral ouest de la Corse et les côtes de Provence. La Tramontane sera plus faible et le Mistral restera sensible en journée avec des rafales de l'ordre de 60 km/h, avant de faiblir en soirée. De faibles gelées sont attendues du Sud-Ouest au Nord-Est.

Les températures

Les températures resteront positives sur le Nord-Ouest et en bord de Méditerranée avec 1 à 4 degrés, jusqu'à 6 à 8 degrés en bord de mer.



Les maximales s'échelonneront entre 2 et 5 degrés dans le Nord-Est, 6 à 10 degrés ailleurs voire 10 à 12 sur la côte atlantique et 12 à 15 degrés sur le littoral de Provence.