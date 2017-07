et AFP

publié le 04/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 4 juillet sera estival, chaud et ensoleillé, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le ciel sera encore chargé près de la Manche, avec quelques brouillards isolés en Bretagne et Normandie. Les éclaircies s'élargiront l'après-midi, ne subsisteront que quelques plaques de nuages bas. Ailleurs, sur la moitié nord, le soleil dominera également malgré des passages nuageux. Sur la moitié sud, le temps sera estival, rapidement chaud en journée.



Les températures minimales iront de 11 à 14 degrés en général, jusqu'à 20 au bord de la Méditerranée. Les maximales atteindront 20 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 sur le reste de la moitié nord et le Massif central, 29 à 33 degrés dans le sud.