publié le 04/04/2017 à 05:57

Le temps de ce mardi 4 avril sera essentiellement marqué par des nuages plus fréquents, selon les prévisions de Météo-France. Sur la moitié ouest du pays, avec l'arrivée d'une perturbation peu active, les nuages redeviendront prédominants. De la Bretagne et la Normandie jusqu'au Poitou-Charentes en matinée, puis jusqu'aux Pyrénées l'après-midi, le ciel sera souvent encombré et quelques pluies seront possibles par moments. En fin de journée, les nuages et les averses se limiteront peu à peu au sud-ouest du pays, notamment la côte aquitaine et les Pyrénées avec un peu de neige sur le relief vers 1.600 à 1.700 mètres.



Au Nord-Ouest, les éclaircies seront de retour, excepté près de la Manche. Sur la moitié est de l'hexagone, malgré quelques passages nuageux, le temps restera plus clément, excepté un risque d'averses sur le relief des Vosges, Jura, Alpes du Nord, du Massif central et la montagne corse.

En revanche, le pourtour méditerranéen profitera d'une journée largement ensoleillée, mais mistral et tramontane se renforceront à nouveau jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 3 et 8 degrés en général, 10 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales seront en légère baisse et comprises entre 13 et 18 degrés sur la majeure partie du pays, localement 19 vers le Lyonnais et le sud-ouest, entre 19 et 23 degrés autour de la Méditerranée.