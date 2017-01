Le temps de ce lundi 31 janvier sera maussade au Nord, plus lumineux au Sud.

Ce mardi 31 janvier, le temps sera maussade au nord, plus lumineux au sud, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera globalement maussade sur une grande moitié nord du pays, avec temporairement des pluies faibles, un peu plus continues sur le Nord-Est. Il neigera sur les Alpes du Nord à partir de 2.000 mètres.



Le ciel sera plus variable sur la moitié sud de la France, avec un peu de grisailles matinales au pied des Pyrénées. Sur le Languedoc-Roussillon, des entrées maritimes couvriront le ciel, accompagnées localement de quelques petites pluies, principalement sur les Cévennes. En Corse, des averses seront encore possibles sur l'ouest de l'île.



Des éclaircies gagneront timidement dans l'après-midi le nord de Poitou-Charentes, le Centre et les Pays-de-Loire. Le vent de secteur sud soufflera modérément sur le littoral atlantique, un peu plus fort sur le relief basque avec des pointes à 70 km/h. Le vent d'Autan se mettra en place en journée avec des rafales à 70 km/h.

Les températures

Côté températures, les minimales varieront de 3 à 10 degrés ; et les maximales seront comprises entre 9 à 16 degrés, plus basses sur le Nord-Est avec 5 à 8 degrés, et très douces sur le Sud-Ouest avec 16 à 19 degrés.