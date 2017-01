REPLAY - Le temps de ce mardi 3 janvier sera encore marqué par du froid.

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 03/01/2017 à 06:03

Le temps de ce mardi 3 janvier sera encore froid avec des gelées matinales quasi-généralisées et quelques flocons sur le centre-est, selon Météo-France. À la faveur d'éclaircies nocturnes, le froid se fera plus vif près de la Manche et des brouillards localement givrants se formeront dans les terres de la Bretagne et de la Normandie à la Flandre. En journée, ils évolueront vers un ciel variable, partagé entre éclaircies et moments nuageux.



Sur le reste de la moitié nord jusqu'au Centre et jusqu'au nord de l'Auvergne Rhône-Alpes, la grisaille restera compacte. Le matin, elle se doublera encore de brouillards givrants et il neigera très faiblement sur le centre-est. De plus avec le regel des sols mouillés, il faudra se méfier de petits phénomènes glissants. En journée, seuls les sommets des Vosges, du Jura et les hauteurs du Morvan émergeront de la grisaille.



Sur le piémont et le relief pyrénéen, sur le massif alpin et le pourtour méditerranéen, le temps sera plutôt ensoleillé dès le matin. Mais en basse vallée du Rhône, le mistral gâchera la journée avec des vents jusqu'à 90 km/h en rafales le matin, autour de 70 km/h l'après-midi.



En Corse, le ciel sera passagèrement très nuageux, accompagné d'averses plus fréquentes le matin. Le vent d'ouest soufflera jusqu'à 90 km/h le matin sur les caps et le relief de l'île. Sur les plaines du sud-ouest, les grisailles ou brouillards matinaux seront suivis d'éclaircies, plus timides autour de la Garonne.

Les températures

Le matin, les gelées seront encore généralisées dans les terres, comprises entre 0 et -4 degrés, localement -5/-6 dans le nord-est. En journée, il ne fera pas plus de -1 à 2 degrés du nord-est au centre et au centre-est. Ailleurs, prévoyez 3 à 7 degrés en général, 10 à 13 autour de la Méditerranée, localement 15/16 sur la Côte d'Azur et la Corse.