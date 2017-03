publié le 28/03/2017 à 05:56

Le temps sera nuageux sur une grande partie de l'Hexagone ce mardi 28 mars, selon le bulletin de Météo-France. En matinée, le temps restera bien ensoleillé sur les régions de la façade est du pays, entre la Corse, la région Paca et les frontières allemandes. Ailleurs, le nuages domineront et donneront parfois un peu de pluie localement. L'après-midi, le soleil fera encore de belles apparitions de l'Alsace au pourtour méditerranéen. Ailleurs, le ciel restera le plus souvent très nuageux avec un petit risque d'averse.



En Bretagne et près de la Manche, le vent de sud à sud-ouest sera modéré avec quelques rafales voisines de 70 km/h sur le Finistère. Le matin, les températures iront de 4 à 11 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 15 à 20 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 21 degrés en Alsace et dans le Sud-Est.