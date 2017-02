publié le 28/02/2017 à 05:58

Une grande partie du pays sera sous la pluie et le vent mardi 28 février tandis que le temps sera plus doux dans les Pyrénées et sur le pourtour du golfe du Lion, selon Météo-France. Sept départements du littoral atlantique, entre la côte du Finistère et la côte aquitaine ont été placés en vigilance orange vague et submersion pour la journée de mardi entre 04h00 et 21h00. Il s'agit de la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Vendée et la Loire-Atlantique.



Les nuages et la pluie se décaleront dans la nuit de lundi à mardi vers l'est et se retrouveront en tout début de matinée sur la façade est, entre les Alpes et les Vosges. La matinée s'annoncera très agitée, ponctuée de nombreuses averses, parfois orageuses, avec un risque de grésil, avec un fort vent d'ouest à sud-ouest. Sous les lignes d'averses, les rafales de vent pourront atteindre 70 à 90 km/h en pointe, voire 100 sur le Nord-est, et 100/110 sur la côte atlantique. Sur la façade océane, la mer sera grosse et les vagues puissantes.



L'après-midi, le gros des averses se concentrera surtout sur la moitié est, suivi d'une accalmie et d'éclaircies un peu plus larges par le Sud-ouest. Les régions méditerranéennes, malgré les débordements nuageux voire très localement pluvieux, conserveront un temps plus calme sous un ciel se dégageant en toute fin de journée grâce au vent qui tournera vers le secteur nord-ouest.

Les limites pluie-neige se situeront vers 500 mètres sur les Vosges, 800 sur le Jura, 1.500 s'abaissant à 1.000 m sur les Pyrénées, autour de 1.000/1.200 mètres sur le Massif central et 1.500 puis 1.000 mètres sur les Alpes du nord.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 2 et 8 degrés d'est en ouest, 8 à 10 sur la façade atlantique et méditerranéenne. Les maximales atteindront 8 à 12 degrés sur l'ouest et le sud-ouest, 14 à 16 près de la Méditerranée, voire 18 en Corse, 7 à 11 degrés sur les autres régions du nord, du centre et du nord-est.