publié le 25/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 25 juillet s'annonce gris et pluvieux sur une grande partie du pays, selon Météo-France. Après une matinée très nuageuse et parfois pluvieuse, de belles éclaircies se dessineront du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne, sur l'ouest du Centre ainsi que sur la Nouvelle Aquitaine. Mais elles alterneront avec des passages nuageux parfois porteurs d'averses. Les éclaircies auront bien du mal à gagner le Pays Basque et la pointe bretonne où la grisaille persistera.



Sur le reste de l'Hexagone, les nuages domineront largement avec des averses, plus nombreuses sur le Nord-Est et les reliefs du sud, qui se formeront ici et là. De PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon, le soleil sera très présent, le ciel sera bien dégagé mais au prix de vents soutenus. Mistral et tramontane souffleront en leur domaine atteignant 70 à 80 km/h, voire 90 km/h en pointe.



Sur les côtes varoises, on attend même du 100 km/h en rafales en matinée. En Corse, le temps sera tout aussi clément et le vent retombera progressivement malgré un 80 km/h sur la pointe sud de l'île en tout début de journée.

Les températures

Excepté en Corse, les températures resteront fraîches pour la saison. Les minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, 16 à 20 degrés sur le littoral atlantique, de la Charente-Maritime au Pays Basque, ainsi que sur le littoral méditerranéen. Sur l’Île de Beauté, il fera 19 à 23 degrés.



L'après-midi, le thermomètre affichera 19 à 21 degrés près de la Manche et de l'Alsace et de la Lorraine au Massif Central, 29 à 32 degrés en Provence, sur la Côte d'Azur et la Corse, 22 à 25 degrés ailleurs.