publié le 25/04/2017 à 05:57

La pluie revient mardi, une nouvelle perturbation traversant le pays de la Manche vers la Méditerranée, selon le bulletin quotidien de Météo-France. Le matin, le temps est gris et humide du Nord-Est au Sud-Ouest. Il pleut faiblement des Ardennes et de la Lorraine aux Pays de la Loire tandis que des averses se déclenchent de l'Alsace et la Franche-Comté à l'Aquitaine et le Poitou-Charentes.



En journée, la perturbation se déplace lentement vers le Sud-Est et l'après-midi on retrouve des pluies faibles de la région Grand Est au Poitou-Charentes puis à l'Aquitaine. De la Franche-Comté au Massif central jusqu'aux Pyrénées, l'activité est en revanche plus soutenue. Les pluies y sont modérées parfois orageuses et il neige au-dessus de 2.000 mètres puis 1.500 mètres sur le relief pyrénéen.

En soirée, les régions de la Champagne-Ardenne au Poitou-Charentes retrouvent un temps calme tandis que la limite pluie-neige s'abaisse à 800 mètres sur le Massif central et 500 mètres sur les Vosges et le Jura.



À l'arrière de la perturbation, le ciel est le plus souvent variable et quelques averses circulent sur les côtes de la Manche. Sur le Finistère et le Nord-Pas-de-Calais, un vent de nord sensible balaie la côte. Sur les régions à l'avant, le ciel est d'avantage chargé et là aussi des ondées sont possibles en particulier sur les Alpes et la Corse. Un vent de sud remonte la vallée du Rhône et atteint 50 à 70 km/h en rafales.

Les températures

Côté températures, elles sont en baisse. Au plus frais de la nuit, les thermomètres affichent 3 à 6 degrés sur la moitié nord, localement 7 à 8 degrés sur la capitale et les côtes bretonnes. Au Sud, on atteint 7 à 11 degrés, jusqu'à 13 degrés sur l'Île de Beauté.



L'après-midi, les maximales sont comprises entre 9 et 15 degrés sur la moitié nord, 15 et 22 degrés sur la moitié sud.