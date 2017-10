publié le 24/10/2017 à 07:00

Ce mardi 24 octobre sera une belle journée agréablement ensoleillée entre Sud-Ouest et régions méditerranéennes et plus au nord des éclaircies se développeront, avec partout des températures maximales en hausse, indique Météo-France. De la Manche au Berry et jusqu'au Grand-Est, la grisaille et l'humidité seront encore bien présentes en matinée, mais petit à petit, les pluies légères s'estomperont et se replieront vers les frontières du nord en fin de journée.



De la Bretagne et Pays de Loire au Massif central, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les nuages prédomineront en début de journée puis des éclaircies se développeront peu à peu par le sud.

Dans le Sud, le mistral, bien qu'en accalmie par rapport à la veille, soufflera encore en basse vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h puis faiblira progressivement en cours d'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur le quart nord-ouest jusqu'aux Hauts-de-France ainsi que sur le littoral méditerranéen et la façade atlantique, elles varieront de 5 et 10 degrés ailleurs.



Les maximales en revanche seront en hausse, elles afficheront 20 à 26 degrés dans le Sud-Ouest et sur le pourtour méditerranéen, 13 à 20 degrés plus au nord.