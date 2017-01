Le temps de ce mardi 24 janvier sera froid et nuageux, avec quelques flocons sur le nord du pays.

La météo chargée de nuages (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 24/01/2017 à 06:01

Ce mardi 24 janvier, les pluies faibles encore présentes le matin sur l'est de la Corse s'atténueront nettement pour laisser place à un ciel variable avec des éclaircies l'après-midi et quelques rares ondées, a prévu Météo France. Sur le nord et le nord-est du pays, les nuages deviendront prédominants. Temporairement quelques faibles chutes de neige feront leur apparition notamment sur les régions au nord de la Seine avec même localement, près des frontières du nord, un petit risque de pluie verglaçante.



Ailleurs, de la Bretagne aux Pyrénées et aux relief de l'Est, le ciel sera généralement bien ensoleillé. Quelques brouillards givrants se signaleront le matin dans le Nord-est, quelques nuages bas résisteront au pied des Pyrénées en matinée.



L'après-midi, les nuages présents au nord gagneront le centre du pays puis le Massif central en apportant quelques flocons. Les régions méditerranéennes retrouveront aussi le soleil mais mistral et tramontane souffleront modérément, atteignant des pointes à 80 puis 70 km/h en journée avant de faiblir dans la nuit.

Les températures

Les températures matinales seront encore froides et varieront entre -2 et -9 degrés sur une grande partie du pays, localement -11 dans l'est, 0 à +6 degrés sur le littoral méditerranéen et 4 à 9 sur la Corse.



Les maximales ne dépasseront pas 0 à +4 degrés du Nord-est au Nord, au Centre jusqu'à Rhône-Alpes, 4 à 8 sur l'ouest et 10 à 15 degrés près de la Méditerranée.