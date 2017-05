Météo en France : les prévisions du mardi 23 mai

publié le 23/05/2017 à 06:10

Le temps mardi sera ensoleillé sur la majeure partie du pays tandis que dans l'Ouest, le ciel sera gris, selon Météo-France. Au lever du jour, cette grisaille se répandra sur tout le Sud-Ouest jusqu'au Limousin, les versants ouest du Massif Central et l'intérieur du Roussillon. Elle se morcellera progressivement, plus lentement sur les régions du Sud-Ouest. Quelques gouttes seront même possibles entre la région toulousaine et la Montagne Noire (Massif central).



Des nappes de nuages bas plus morcelées traîneront de la Bretagne et des Pays de la Loire au nord de la Seine. Mais en général, l'après-midi se poursuivra sous un beau soleil. Seules les régions proches de la Manche, notamment le nord de la Bretagne et les départements côtiers de la Normandie, conserveront un ciel passagèrement très nuageux.

L'est du pays et le pourtour méditerranéen profiteront dès le matin d'un temps ensoleillé. De petits cumulus apparaîtront l'après-midi en montagne et sur le Nord-Est. Ils conduiront à des ondées isolées sur les hauteurs du Massif central, du Morvan, du Jura et des Vosges. Le risque d'averses sera plus marqué sur le relief des Pyrénées et des Alpes du sud. La tramontane puis le mistral souffleront modérément dans leurs domaines: rafales maximales de 60 km/h.

Les températures

A l'aube, les thermomètres afficheront 10 à 14 degrés en général, 14 à 17 près de la Grande Bleue. En journée, entre 19 et 22 degrés sont attendus sur les côtes atlantiques et près de la Manche. Sur le reste du pays, les températures maximales atteindront 23 à 26 degrés en général, 27 à 29 dans l'arrière-pays méditerranéen jusqu'en vallée du Rhône, localement 30 ou 31 en Provence.