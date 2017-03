publié le 21/03/2017 à 05:57

Mardi 21 mars, pluies et nuages seront présents sur une bonne partie du pays, associés à la perturbation pluvieuse traversant du Nord-Ouest vers le Sud-Est, selon Météo-France. Ces pluies et nuages s'étireront de la région Grand-Est à la Bourgogne, au nord du Massif central, au Poitou-Charentes ainsi qu'au nord et au littoral de l'Aquitaine.



L'après-midi, ces pluies progresseront vers le Sud-Est et atteindront la Franche-Comté, le Massif central et Midi-Pyrénées tandis qu'elles cesseront sur le Poitou-Charentes, sur la Champagne-Ardennes et sur le littoral aquitain. Il neigera au-dessus de 1.200 mètres sur le Massif central, de 1.000 à 1.500 mètres sur l'ouest des Pyrénées.



À l'avant de la perturbation, le ciel sera généralement couvert excepté sur la région PACA et le littoral du Languedoc-Roussillon qui gardera un ciel bien dégagé le matin avant l'arrivée des nuages à la mi-journée. Mistral et tramontane souffleront modérément en leur domaine avec des pointes allant jusqu'à 70 km/h.





À l'arrière du front, le temps est plus variable. Passages nuageux porteurs d'averses et éclaircies alterneront. Ces dernières sont plus franches en allant vers la Manche le matin, et sur tout le quart nord-ouest ainsi que sur le littoral de l'Aquitaine l'après-midi. Le vent de sud-ouest sensible sur les côtes de Manche et la Bretagne se renforcera en journée et atteindra en soirée 50 à 70 km/h en rafales, voire 90 km/h sur le sud de la Bretagne.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général, 9 à 13 degrés sur le littoral de l'Aquitaine et de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et en Corse. Les maximales atteindront 9 à 11 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 degrés sur le Sud-Ouest, 15 à 21 degrés sur le Sud-Est.