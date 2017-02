publié le 21/02/2017 à 05:52

Le temps de ce mardi 21 février sera gris et continuellement pluvieux sur une grande partie du pays, selon Météo-France. Les pluies seront plus continues au nord de la Seine en matinée, puis essentiellement sur les Vosges et près des frontières du nord-est l'après-midi. Mistral et tramontane souffleront modérément, en rafales de 60 à 80 kilomètres/heure.



Sur le sud-ouest, la grisaille, parfois doublée de brouillards le matin, fera apparaître quelques éclaircies l'après-midi. Sur les Pyrénées et les Alpes du sud, et en général autour de la Méditerranée, il y aura du soleil après quelques brumes le matin, sur la Provence. Toutefois, sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse, les éclaircies seront contrariées par quelques nuages bas.

Les températures

Un peu plus de douceur gagnera le nord-ouest du pays. Les températures minimales seront généralement comprises entre 4 et 9 degrés, localement 1 à 3 dans le Massif central et dans les Alpes.



Les maximales, en légère hausse, atteindront souvent 10 à 15 degrés, localement 15/16 au sud de la Garonne et jusqu'à 16 à 19 sur le sud-est.