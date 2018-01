Météo en France : les prévisions du mardi 2 janvier 2018

publié le 02/01/2018 à 07:00

La tempête Carmen a quitté l'Hexagone lundi soir après avoir balayé la Bretagne et le littoral aquitain et le temps mardi sera plus calme sur le pays, mais le vent va continuer de souffler fort sur la Corse jusqu'à mardi matin.



Les conditions seront moins agitées mais encore perturbées sur une large moitié ouest. Le ciel se couvrira rapidement depuis l'océan jusqu'au Languedoc-Roussillon, l'Auvergne, le Centre et la Normandie.

Un temps bien pluvieux s'installera sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et l'ouest du Massif central pour la journée. Il neigera de plus en plus haut sur les Pyrénées, au-dessus de 1.600 m puis 2.300 m d'altitude.

Ailleurs, les pluies seront plus faibles et irrégulières. Le vent de sud-ouest à ouest se lèvera sur les rivages de l'Atlantique, au sud de la Garonne puis sur les côtes de Manche: il soufflera modérément autour de 70 km/h, un peu plus sur le relief des Pyrénées.



Des Hauts-de-France et de la région parisienne à la Bourgogne, la matinée sera juste voilée, l'après-midi gris et ponctué de quelques pluies. Du nord-est à la Franche-Comté et aux Alpes du nord, le ciel sera d'abord chargé d'averses de pluie ou de neige à partir de 700/800 m sur les massifs. On appréciera un après-midi plus sec et lumineux, avant le retour de la pluie en soirée.



Sur l'est de PACA et la Corse, on observera des éclaircies matinales mais sous un vent encore turbulent. Les vents perdront de la vigueur en journée mais le ciel se voilera.

Côté températures

Le matin, les températures seront comprises entre 8 et 10 degrés sur les côtes de l'Atlantique et de Méditerranée, entre 6 et 8 de l'intérieur de la Bretagne au Sud-ouest, entre 3 et 6 degrés sur le reste du pays. Les maximales afficheront 8 à 11 sur l'est jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen, 12 à 15 ailleurs, localement 16 ou 17 sur l'est de la Corse.