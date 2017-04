publié le 18/04/2017 à 05:53

Mardi 18 avril au matin, le temps sera encore très nuageux avec un peu de pluie des côtes de la Manche au Nord-Est ainsi que de l'Auvergne à Rhône-Alpes, tandis que dans le Sud, le soleil restera généreux, selon Météo-France. La neige sera présente à partir de 1.000 mètres d'altitude sur les Alpes du nord et de 500/600 mètres sur le relief de l'Est où, dans l'après-midi, le ciel s'éclaircira mais où quelques averses s'attarderont.



Dans le Sud, on note un petit risque de pluie sur la Corse et la Côte-d'Azur. La tramontane soufflera jusqu'à 70 km/h sur le Roussillon. Le mistral approchera les 100 km/h dans la basse vallée du Rhône et les 60/70 km/h dans la région lyonnaise.

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront dans l'Est. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 7 degrés, jusqu'à 8 à 12 degrés sur les côtes. L'après-midi, il fera 9 à 13 degrés du Nord au Nord-Est, 13 à 17 degrés sur le reste de la moitié nord et du Massif-central à Rhône-Alpes, jusqu'à 18 à 22 degrés au Sud.