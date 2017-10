publié le 17/10/2017 à 07:00

Ce mardi 17 octobre, de la grisaille présente en début de matinée au nord de la Seine et quelques bancs de brouillard formés dans la nuit dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône laisseront place à de belles éclaircies, selon Météo-France. Ces éclaircies pourront être plus tardives au sud de la Garonne.



Sur la Bretagne et la Manche, le ciel restera couvert en journée avec de petites pluies en matinée, devenant plus continues sur le Finistère dans l'après-midi. Sur la façade ouest, du pays Basque à la frontière belge, un voile de nuage occupera le ciel mais l'impression de beau temps sera conservée.



Des entrées maritimes envahiront à nouveau les régions proches du golfe du Lion. De faibles pluies s'échapperont de cette couche nuageuse en matinée. Dans l'après-midi, le temps restera humide avec des pluies plus fréquentes sur les contreforts de l'Aude et l'Hérault. Le soleil brillera de la Provence aux Ardennes.

Le vent d'autan restera sensible et se renforcera à la mi-journée sur les hauteurs avec des rafales atteignant les 80 km/h. Le vent de sud sera modéré sur la côte basque.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés sur le Nord-Est et le massif Central, 10 à 15 degrés sur le reste du pays.



Dans l'après-midi, elles seront un peu plus fraîches en bord de Manche et sur la Bretagne avec 14 à 18 degrés. Elles seront comprises entre 20 et 25 degrés des pays de Loire au Nord-Est et en bord de Méditerranée, 25 à 29 degrés de la vallée du Rhône au Sud-Ouest.