publié le 16/05/2017 à 06:01

Le temps de ce mardi 16 mai sera souvent ensoleillé avec des températures agréables sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, une grande partie du territoire sera sous le soleil. Sur la façade atlantique et les côtes de la Manche, le ciel sera par contre voilé. Ce voile nuageux gagnera à la mi-journée la moitié ouest. Quelques entrées maritimes chargeront temporairement le ciel varois et corse en matinée.



L'après-midi, en Bretagne et sur le Cotentin, le ciel se couvrira et sera accompagné de faibles précipitations. Sur les Pyrénées, des nuages bourgeonneront dans l'après-midi pouvant donner quelques averses. Partout ailleurs, le beau temps dominera.

Les températures seront en hausse. Les minimales oscilleront entre 8 et 16 degrés. Les maximales seront généralement comprises entre 23 à 28 degrés, localement plus fraîches de 19 à 21 degrés sur la Bretagne et près des côtes de la Manche, et déjà estivales, dépassant les 30 degrés sur le sud-ouest du pays.