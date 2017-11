publié le 14/11/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 14 novembre sera plus calme, mais toujours gris sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Du Grand Est au Massif Central et à Rhône-Alpes, les nuages domineront même s'ils laisseront passer un peu plus de soleil dans l'après-midi. Ils seront également porteurs d'averses neigeuses sur le relief en tout début de journée. De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Ardennes, la grisaille s'imposera. Les trouées se feront rares et sur les Hauts-de-France de faibles ondées seront possibles.



Plus au sud, des Alpes au Languedoc-Roussillon, le soleil dominera avec toutefois un mistral et une tramontane encore bien présents, atteignant les 90 à100 km/h en rafales le matin, puis faiblissant progressivement en cours de journée.

Ailleurs, le ciel sera variable et de belles et franches éclaircies gagneront par le Sud-Ouest. En Corse, l'instabilité perdurera. Les nuages seront menaçants, parfois accompagnés d'une averse orageuse et de la neige sur le relief au-dessus de 1.000 mètres. Le vent de nord à nord-est restera soutenu.

Les températures

Au plus frais de la nuit, il fera de 0 à 4 degrés à l'intérieur des terres, localement -1 sur la Nouvelle-Aquitaine et sur un petit quart Nord-Est, 4 à 8 degrés sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche ainsi qu'en Méditerranée.



Les maximales iront de 6 à 12 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, jusqu'à 13 à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen.