publié le 14/03/2017 à 05:59

Le temps ce mardi 14 mars sera marqué par une grisaille matinale qui évoluera vers de belles éclaircies, excepté près de la Manche, selon les prévisions de Météo-France. En montagne, autour de la Méditerranée et sur le flanc est, une fois dissipées les quelques grisailles matinales, le ciel sera lumineux, passagèrement voilé. Sur la région PACA et en Corse, le soleil se montrera parfois plus pâle derrière d'épais nuages d'altitude.



Quelques cumulus bourgeonneront également l'après-midi sur les Alpes du sud. Ailleurs, il faudra s'attendre à beaucoup de grisaille et des brouillards denses le matin. Sur les départements côtiers de la Manche, le ciel restera bas et gris toute la journée. Il donnera un peu de crachin en bord de mer. Ailleurs, au nord de la Loire jusqu'à la région parisienne et les Hauts de France, le ciel deviendra plus changeant, nuageux à très nuageux.

Sur le reste du pays, l'amélioration sera parfois lente en matinée mais l'après-midi s'annoncera bien ensoleillé dans l'ensemble. Mistral et tramontane souffleront modérément le matin, puis faibliront.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés sur les plages de Méditerranée. Ailleurs, il fera 2 à 6 degrés en général, parfois un peu moins avec un risque de petites gelées du sud de la Bretagne au nord de la Seine et sur le Nord-Est.



L'après-midi s'annoncera doux avec 13 à 16 degrés en général, localement 11 à 12 sur les côtes de Manche, 16 à 18 sur les plaines du Sud-Ouest et en vallée du Rhône, jusqu'à 18 à 21 sur les régions méditerranéennes.