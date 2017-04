publié le 11/04/2017 à 06:05

Météo-France prévoit pour mardi davantage d'éclaircies, mais dans une ambiance un peu plus fraîche. Sur le sud de l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées, du Massif central et de Rhône-Alpes à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace, la matinée est très nuageuse et de rares ondées sont possibles sous le nord du Massif central et le Dauphiné.



Le temps s'améliore l'après-midi, avec le retour de belles éclaircies en plaine sous un ciel voilé. Les massifs restent un peu plus encombrés et quelques ondées sont attendues sur les Pyrénées-Orientales. Du Roussillon à la Provence, le soleil est juste voilé par moments mais tramontane et mistral se lèvent pour atteindre 70 km/h en rafales.

Le temps est plus mitigé sur l'est de la région Paca, avec des grisailles en bord de mer le matin, des bourgeonnements ensuite qui peuvent conduire à de bonnes averses sur le relief des Alpes-Maritimes et la Corse. Au nord de la Loire, le ciel alterne entre éclaircies et passages nuageux. Ces derniers sont un peu plus nombreux l'après-midi du Centre jusqu'au Benelux.

Les températures

Le matin, il fait entre 2 et 7 degrés sur la moitié nord avec un risque de petites gelées vers les Ardennes, entre 7 et 17 au sud. La baisse des températures maximales se généralise, de 12 à 17 degrés sur la moitié nord, 17 à 21 au sud, localement 22 à 24 autour du golfe du Lion et en Provence.