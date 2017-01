Le temps lundi 9 janvier sera toujours marqué par de la grisaille.

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 09/01/2017 à 06:03

Le temps lundi 9 janvier sera toujours gris et deviendra perturbé l'après-midi par l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera bien gris sur la majeure partie du pays avec quelques bruines possibles sur le littoral de la Manche le matin. On retrouvera localement des brouillards sur le nord du pays et dans la vallée de la Garonne, mais ils évolueront favorablement en cours de matinée.



Une nouvelle perturbation abordera le Nord-Ouest dans l'après-midi, donnant de faibles précipitations et s'intensifiant en progressant vers l'Est en cours de nuit suivante. Elle donnera à nouveau quelques pluies verglaçantes sur le Nord-Est. Les sommets des Pyrénées, des Alpes et le pourtour méditerranéen resteront dégagés et profiteront d'un soleil généreux. Le mistral et la tramontane seront toujours soutenus avec des rafales proches des 70/80 km/h.

Les températures

Les températures minimales varieront de 1 à 7 degrés sur le Nord-Ouest et le Nord, -1 à +4 degrés sur le Sud-Ouest, plus froides sur l'Est avec 0 à -5 degrés du Nord-Est au Massif-Central, à Rhône-Alpes et l'intérieur provençal. Les maximales atteindront 3 à 9 degrés en général, toujours plus froides sur le Nord-Est avec 0 à 3 degrés, et plus douces près des cotes atlantiques et celles de la Manche avec 8 à 12 degrés.