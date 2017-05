publié le 08/05/2017 à 06:00

Ce lundi 8 mai, la moitié nord-est de l'Hexagone sera encore sous les nuages et connaîtra quelques ondées, alors que le soleil brillera généreusement sur les régions méditerranéennes, indique Météo France. Sur le nord et l'est, jusqu'en Auvergne et au nord de Rhône-Alpes, les nuages resteront prédominants, malgré de petites apparitions du soleil en journée. La matinée sera humide, avec des pluies faibles surtout sur le Massif central et sur le flanc est. L'après-midi sera ponctué de petites averses au nord de la Seine et près des massifs.



Il faut aussi prévoir beaucoup de grisaille le matin sur le nord-ouest, parfois sous forme de brouillards. Ensuite, éclaircies et passages nuageux se disputeront le ciel. Quelques ondées circuleront entre les Pays de la Loire, le Poitou et le Berry. Sur les départements charentais et le sud-ouest, la matinée sera souvent grise, sous des nuages bas ou des brouillards. L'après-midi sera plus clément, sous un ciel peu nuageux en cumulus ou légèrement voilé.

Sur les Alpes du sud et la montagne corse, les bourgeonnements donneront quelques grosses averses l'après-midi. Tramontane et mistral continueront de souffler entre 60 et 80 km/h en rafales, jusqu'à 90 en basse vallée du Rhône. En revanche, seul l'extrême sud de l’Île de Beauté sera exposé à un vent d'ouest sensible, proche de 70 km/h.

Les températures

Lundi matin, il fera entre 4 et 9 degrés dans les terres, 9 à 13 sur la bordure méditerranéenne. Les températures maximales afficheront 12 à 16 degrés sur la moitié nord-est, 17 à 21 des terres bretonnes au Poitou-Charentes, 19 à 22 sur le sud-ouest, 20 à 24 près de la Méditerranée.