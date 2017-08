publié le 07/08/2017 à 07:25

La journée de lundi sera ensoleillée et encore chaude sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le soleil s'imposera dès le début de journée. Sur la moitié Est du pays, il dominera jusqu'au soir, sauf le relief alpin et la montagne corse où il y aura quelques nuages et un petit risque d'ondées.



À l'Ouest, près de la Manche, puis sur tout le Nord-Ouest, le ciel se voilera et les nuages feront leur apparition au fil des heures. Quelques gouttes pourraient tomber sur la pointe bretonne l'après-midi.

Sur les Pyrénées et l'Aquitaine, des passages nuageux parfois accompagnés d'averses gagneront rapidement en matinée, des nuages bas apporteront aussi de la grisaille sur la côte aquitaine. L'après-midi, les nuages de plus en plus nombreux et menaçants s'étendront jusqu'au Massif central, puis vers le Nord du pays.

Les températures

De l'Aquitaine au Massif central le temps deviendra lourd en fin de journée avec des orages de plus en plus nombreux en soirée et la nuit suivante.



Les températures minimales iront entre 7 et 13 degrés sur la moitié Nord et vers le Massif central, entre 12 et 17 au Sud, 17 à 22 près de la Méditerranée, 19 à 24 en Corse et sur la Côte d'Azur.



Les maximales repartiront à la hausse sur de nombreuses régions, avec 24 à 29 degrés au Nord de la Loire, 18 à 23 degrés en bord de Manche, 26 à 32 degrés au Sud, 31 à 36 degrés du Languedoc à la Provence et en Corse.