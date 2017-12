publié le 04/12/2017 à 07:00

Après un épisode de faibles pluies verglaçantes dans la nuit sur le quart nord-est, le temps s'améliore petit à petit ce lundi 4 décembre, selon les prévisions de Météo-France. La majeure partie des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, soit 14 départements, était encore placée dimanche soir en "vigilance orange" pour la neige et le verglas, un épisode prévu jusqu'à 09h00. Les températures sont en légère hausse et des trouées apparaissent au nord et surtout à l'ouest du pays.



Du Massif central au Nord-Est, le temps est couvert toute la journée, avec un faible risque de verglas ou de faibles chutes de neige le matin. Le temps se radoucit un peu l'après-midi, la limite pluie-neige remonte vers 500 mètres.

Sur l'Ouest, le ciel est souvent gris en début de journée avec des brumes ou brouillards fréquents. Les trouées se développent, et l'après-midi le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, souvent belles en Bretagne et Aquitaine. Du Nord à l’Île-de-France et au Centre, l'amélioration est plus difficile avec un ciel couvert le matin, encore très nuageux l'après-midi. Le soleil s'impose des Pyrénées au Languedoc, à la Provence et aux Alpes, ainsi qu'en Corse. Mistral et tramontane sont modérés.

Les températures

Les températures sont encore froides le matin avec des gelées quasi généralisées, sévères en montagne, et quelques degrés au-dessus de zéro en bord de mer.



L'après-midi, les maximales varient entre 2 et 5 degrés dans l'Est et le Massif central, 6 et 12 degrés ailleurs d'est en ouest, 10 à 13 sur le pourtour méditerranéen et la Corse.