Le temps de ce lundi 30 janvier sera marqué par un temps très nuageux sur la plupart des régions.

Crédit : AFP / Franck Fife Un ciel avec des nuages (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 30/01/2017 à 06:06

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un temps très nuageux va s'imposer lundi 30 janvier sur la plupart des régions, avec des pluies faibles sur une bonne moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Tout au long de la journée, les nuages domineront sur la moitié nord du pays et dans le Sud-Ouest. Ils donneront des pluies faibles sur une bonne moitié nord du pays et plus localement sur le Massif central. L'après-midi, il neigera faiblement sur les Alpes du Nord vers 1.700 mètres d'altitude.



Dans le Sud-Est, des entrées maritimes seront présentes dès le matin sur le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône. Ailleurs, le ciel sera plus lumineux, mais les éclaircies matinales s'estomperont dans l'après-midi. Quelques gouttes seront possibles sur l'ouest de la Corse.



Le matin, de petites gelées seront à craindre sur l'extrême est du pays, où les températures oscilleront entre 0 et -2 degrés. Ailleurs, les minimales iront de 2 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes et grimperont jusqu'à 11 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 5 à 9 degrés sur l'Est, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 18 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques.